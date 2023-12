Rubano merendine armati di coltello

Un altro, l’ennesimo episodio di violenza da parte di giovani, giovanissimi protagonisti di una rapina impropria. È successo l’altra sera all’ora di cena, intorno alle 20.30: due ragazzini, con ogni probabilità minorenni e forse provenienti dal nord Africa stando alla segnalazione, sono entrati alla Coop di via Massarenti già armati di cattive intenzioni. Curiosando e sgattaiolando tra scaffali e corsie, hanno messo in tasca alcune caramelle e qualche merendina, convinti di riuscire ad allontanarsi dal supermercato con la refurtiva addosso, senza essere visti. Ma hanno attirato l’attenzione del personale di guardia, con un vigilante che prontamente li ha colti sul fatto e ha cercato prima di bloccarli, riuscendoci, e poi di dissuaderli dal furto, tentando di fargli restituire la merce rubata.

Ma i due giovanissimi non hanno voluto sentire ragioni: non solo non hanno minimamente pensato di consegnare alla guardia giurata la refurtiva, ma hanno anche iniziato a minacciarlo, addirittura brandendo un coltello in mano. Il vigilante, spiazzato e sorpreso, non si aspettava che due ragazzi poco più che bambini potessero arrivare addirittura a puntargli una lama contro.

E così, sfruttando il momento di agitazione, i due sono riusciti a dileguarsi portando via con loro anche quel misero bottino. Immediatamente, dopo la chiamata della sicurezza, alla Coop è arrivata la polizia che si è messa sulle tracce dei due baby rapinatori. Gli agenti stanno infatti indagando per cercare di risalire all’identità dei responsabili. Ancora una volta, giovanissimi.

Francesco Moroni