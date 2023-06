Rubano nella discarica, quattro denunciati

Proseguono i controlli dei carabinieri del Comando Provinciale di Bologna al fine di tutelare i beni pubblici e privati. Pochi giorni fa a fermare quattro ricettatori, tutti romeni, sono stati i carabinieri della Compagnia di Molinella. I militari si trovavano fuori, con due pattuglie, proprio al fine di vigilare il territorio. Ad un certo punto, era già sera, vicino al centro di Molinella, hanno notato alcuni individui, muniti di torce, che armeggiavano nei pressi di un’automobile. Questi pare si fossero appena allontanati da un centro di smistamento dove, qualche ore prima, erano state accumulate tutte le cose e gli oggetti provenienti dalle case evacuate. Si tratta di mobilio, attrezzi e beni vari che erano destinati a smistamento di vario genere perchè danneggiati dall’alluvione. I carabinieri di Molinella si sono avvicinati all’auto dei quattro stranieri e hanno scoperto che i romeni avevano caricato in macchina oggetti di vario genere prelevati senza autorizzazione proprio dal centro di smistamento. Si tratta di tre uomini, di 34, 40 e 44 anni, e di una donna 30enne. Nell’auto i soggetti avevano caricato, dopo averli trafugati, pentole di vario genere, un orologio, un avvitatore e piatti. I quattro sono stati tutti denunciati per il reato di ricettazione. Solo pochi giorni fa, sempre i carabinieri di Molinella, avevano fermato due soggetti, un 48enne e una 31enne, rumeni, senza fissa dimora, all’interno del Chiesa di San Giovanni Battista di Minerbio. I due si erano recati lì per asportare le monetine custodite nelle cassette per le offerte. La refurtiva, di 12 euro circa, è stata restituita dai Carabinieri, mentre gli arnesi utilizzati per "prelevare" i soldi, tra cui un metro a molla con del nastro biadesivo attaccato, sono stati sequestrati unitamente a un’autovettura, marca BMW, modello 320, intestata al 48enne e utilizzata per raggiungere la Chiesa con la compagna 31enne. Il parroco ha sporto denuncia e i due soggetti sono stati deferiti dai Carabinieri alla Procura della Repubblica di Bologna per il reato di furto aggravato in concorso.

Zoe Pederzini