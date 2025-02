Rubano nell’auto in sosta. Arrestati dopo la fuga: già liberi

Dopo aver rotto i finestrini di un’auto in sosta in via Gobetti, avevano rubato un tablet e delle auricolari. La fuga in bici dei due ladruncoli, però, è durata poco, subito rintracciati e arrestati dai carabinieri del nucleo Radiomobile. Nei guai sono finiti un diciannovenne tunisino e un ventisettenne marocchino, entrambi irregolari e senza fissa dimora. A dare l’allarme al 112 è stato, l’altro pomeriggio, un automobilista di passaggio che li ha visti danneggiare il vetro di una vettura in sosta e poi allontanarsi in bicicletta. I militari li hanno rintracciati, poco dopo, in un parco nelle vicinanze. Nello zaino che avevano, c’erano un tablet e un paio di auricolari, appena rubati dall’auto danneggiata. L’arresto è stato convalidato e i due sono stati condannati: il ventisettenne a un anno e sei mesi, il diciannovenne a otto mesi. Per entrambi è stata disposta la sospensione della pena e sono così stati rimessi in libertà, con divieto di dimora nel Bolognese.