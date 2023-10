Rubano prodotti per la cura del corpo per 5mila euro: arrestate le ladre dell’Esselunga

Bologna, 7 ottobre 2023 – Sono uscite nascondendo nelle borse della spesa prodotti per la cura del corpo per 5mila euro. Una mossa che non è però sfuggita ai vigilanti che hanno immediatamente chiamato i carabinieri.

I militari del Nucleo Radiomobile di Bologna hanno quindi arrestato tre ragazze straniere, senza fissa dimora, di nazionalità romena, per furto aggravato in concorso. E’ successo alle 12,30 di giovedì all’Esselunga di via Guelfa.

La refurtiva è stata recuperata dai carabinieri e restituita al legittimo proprietario, mentre nei confronti delle ragazze, una 18enne e due 21enni, già note alle forze di polizia, è scattato l’arresto.