Rubano profumi e vestiti per tremila euro Denunciato un terzetto di giovani romeni

I carabinieri hanno denunciato a piede libero per furto tre cittadini romeni residenti a San Pietro in Casale. Il terzetto, formato da due sorelle di 28 e 30 anni e da un amico di 25 è entrato in azione all’Outlet di Castel Guelfo; aggirandosi tra vari negozi, i tre giovani (che spingevano anche una carrozzina con un neonato), si erano messi in tasca profumi e capi di abbigliamento. Per la precisione, si erano impossessati di 3.200 euro di merce (1.200 in profumi, il resto in vestiario) ed erano usciti dall’Outlet. Ma una guardia giurata li ha notati, ha avvisato i carabinieri che sono arrivati e li hanno bloccati mentre stavano mettendo il materiale in auto, una Bmw. Fermati, identificati e denunciati.