Rubano quattro ruote. Filmati e arrestati

Avevano appena rubato quattro ruote da un’auto parcheggiata in una piazzetta di Calcara, i due diciannovenni albanesi arrestati l’altra notte dai carabinieri del nucleo radiomobile di Borgo Panigale. Un colpo filmato in diretta da un vicino della proprietaria della Audi A3 parcheggiata sotto casa, a poca distanza dal centro sportivo. Il cittadino stava guardando dalla finestra si era accorto di questi due soggetti che trafficavano accanto a un’auto, per poi allontanarsi lasciando il suo mezzo sospeso sul cric e una pila di mattoni. Mentre però i malviventi si allontanavano da Calcara, la loro auto ha incrociato quella dei carabinieri, inviati sul posto dalla centrale operativa.

I militari, osservate le due persone sospette a bordo di un’altra Audi A3, li hanno fermati. I due giovani non hanno potuto fare altro che obbedire all’alt della pattuglia che, dopo avere proceduto all’identificazione dei due occupanti, ha notato che avevano le mani sporche. Per poi constatare che, sui sedili posteriori e nel baule, c’erano quattro ruote per automobile, con tanto di cerchi in lega e pneumatici quasi nuovi. E’ stato così logico accostare il furto appena segnalato e il ritrovamento avvenuto a poca distanza. Un riscontro avvenuto poco dopo nel parcheggio di via D’Auria, dove il furto era stato messo a segnoe per il quale la proprietaria ha sporto regolare denuncia. Su disposizione del pm di turno i presunti responsabili, arrestati dai Carabinieri con l’accusa di tentato furto aggravato in concorso, sono stati tradotti in camera di sicurezza, in attesa del processo con giudizio direttissimo. Davanti al giudice l’arresto è stato convalidato. I due sono stati rimessi in libertà, con l’obbligo della presentazione alla Polizia Giudiziaria, in attesa dell’udienza posticipata per la richiesta dei termini a difesa.

g. m.