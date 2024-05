Cercano di rubare materiale edile al Meraville di Bologna: arrestati in flagranza

Bologna, 17 maggio 2024 – Rubavano materiale dentro i veicoli di ditte edili, per questo due “trasfertisti” italiani sono stati arrestati in flagranza per tentato furto aggravato. Si tratta di due italiani di origini campane, classi 2004 e 1986.

Un arresto compiuto dalla polizia al Parco Commerciale Meraville, a poco meno di una settimana di distanza dell’arresto di altri tre uomini sempre per furto. I “trasfertisti”, dediti alla commissione di furti analoghi su tutto il territorio nazionale, sono stati arrestati in flagranza per il reato di tentato furto aggravato in concorso. Arresto poi convalidato.

Cos’è successo

Nello specifico, è stata segnalata su linea 113, la presenza di due soggetti intenti a forzare un furgone bianco parcheggiato nelle aree di parcheggio del Centro Commerciale, nei pressi del negozio Leroy Merlin. Dopo aver tentato di forzare lo sportello lato conducente, si sono allontanati salendo all’interno di un’auto parcheggiata, poi risultata essere quella con cui i due uomini erano arrivati al Meraville.

Gli agenti delle volanti, dunque, si sono diretti sul posto e hanno notato due uomini, vestiti con abiti da lavoro, fermi in prossimità di un furgone rosso. Accorgendosi della presenza degli Agenti si sono diretti velocemente dentro il negozio Leroy Merlin provando invano a confondersi tra i clienti.

Gli operatori li hanno però individuati e fermati. Dopo aver visionato le telecamere di videosorveglianza, gli Agenti hanno perquisito l’auto utilizzata dai due e hanno trovato strumenti per lo scasso quali: cacciaviti, borselli, chiavi esagonali ed a bussola, torcia, guanti, trapani e batterie.

Da successivi accertamenti, l’uomo classe 2004 risultava gravato da una condanna per i reati di ricettazione, resistenza a pubblico ufficiale, lesioni personali, danneggiamento e porto abusivo di armi; mentre, il secondo classe ‘86 risultava gravato da numerosi precedenti di polizia e penali per i reati contro la persona e il patrimonio, ma non solo: è stato anche scarcerato a febbraio scorso a seguito di una condanna per rapina.