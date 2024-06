Rubata al Baraccano, tela torna 50 anni dopo

Trafugato dalla chiesa del Baraccano nel 1975, il dipinto San Giovanni Evangelista era rimasto sottotraccia per quasi 50 anni, fino a quando, grazie ad un’azione congiunta tra la procura di Milano e il Comando carabinieri per la tutela del patrimonio culturale di Bologna, l’opera – un ovale eseguito con pittura ad olio, su tela – è stata identificata, sequestrata e riportato tra le mura. Ora si trova, al sicuro nella Quadreria di Asp - Aziende pubbliche di servizi alla persona. "Un importante recupero – spiega Giuseppe De Gori, comandante nucleo tutela beni culturali del Comune –, che è stato possibile grazie al quotidiano controllo da parte del Nucleo tutela beni culturali delle vendite che avvengono tramite siti e case d’asta online. Ed ecco che proprio una vendita nel milanese ci ha portato al ritrovamento di questo storico dipinto. Recupero che si è dimostrato più complicato del previsto in quanto l’opera era già stata venduta a un ignaro acquirente che a sua volta la stava facendo restaurare. Per identificare il quadro si è dimostrato fondamentale il confronto con una fotografia, scattata all’epoca, presente nella banca dati dei beni illecitamente sottratti che ha permesso a una squadra di storici dell’arte di identificarla correttamente" E inoltre, grazie alla squadra di studiosi e storici dell’arte formata da Asp, dalla Soprintendenza archeologia belle arti e l’amministrazione Beni culturali della Diocesi di Bologna, è stato possibile risalire al vero autore del dipinto. Si tratta di Girolamo Negri detto ‘il Boccia’, pittore della scuola bolognese vissuto a cavallo tra 1600 e 1700 la cui specialità erano le ‘teste di carattere’, ovvero delle rappresentazioni a mezzobusto di volti tipici. Del quadro (106 per 88 centimetri) è stato persino recuperato il negativo originale.

Come dice Elena Di Gioia, delegata alla Cultura: "Questo ritrovamento arricchisce il racconto della storia della nostra città, quando un’opera torna è sempre motivo di festa. E se è possibile festeggiare è grazie, in primis al comando carabinieri per la tutela del patrimonio culturale, ma anche a tutte quelle persone che hanno lavorato ininterrottamente, unendo forze e conoscenze, per far sì che quest’opera tornasse a casa".

E infine Stefano Brugnara, amministratore unico Asp città di Bologna: "Per l’Asp quest’opera rappresenta un ulteriore regalo, la esporremo qui, in Quadreria, per fare in modo che tutti la possano ammirare. Non è da escludere che il dipinto possa tornare nel luogo della sua originale collocazione, la chiesa del Baraccano, al momento però non risulta idonea a causa delle condizioni della chiesa stessa".