Rubato il semaforo sulla strada franata: "Pericolo per gli automobilisti"

Furto curioso, ma anche pericoloso, l’altra notte sulla via San Lorenzo, la strada comunale che a Monte San Pietro sale verso la località collinare, dove ignoti hanno prelevato l’impianto semaforico che regola un senso unico istituito in corrispondenza di una frana che ha ristretto la sede stradale. Si tratta di due semafori mobili, che erano collocati a distanza lungo la strada comunale, e regolati da una centralina alimentata con batteria.

Apparecchiatura costosa, ma che non parrebbe apparire di difficile smercio come refurtiva. Tanto che non si può escludere che invece che di furto potrebbe trattarsi di azione di vandalismo. Un gesto comunque pericoloso, come spiega la sindaca Monica Cinti, che ha proceduto con la "denuncia nei confronti di chi ha compiuto questo gesto ignobile, che mette a repentaglio la sicurezza di chi transita. Informo infatti che grazie al sistema di videosorveglianza, che include i varchi, abbiamo già contribuito a individuare bande responsabili di furti, cosa che auspico anche in questo caso". ha dichiarato la prima cittadina. Che invita alla prudenza chi percorre questa strada, perché "non è facile sostituirlo immediatamente vista la difficoltà nel reperire rapidamente un altro impianto semaforico".

g. m.