Rubato l’incasso della Festa Fiera. Ladri in fuga con migliaia di euro

Furto con spintone domenica a Crespellano nell’ultima serata della Festa Fiera che dal 25 settembre si è svolta nel centro della frazione capoluogo. Verso le 23,30 un malvivente ha approfittato della distrazione di una volontaria per portarle via la borsa con l’incasso giornaliero dello stand gastronomico della Proloco (si parla di qualche migliaia id euro), organizzatrice dell’evento. È scappato a bordo di una vettura che in pochi secondi ha guadagnato la strada provinciale Bazzanese. Alcuni testimoni hanno preso la targa dell’auto. "È stato un colpo al cuore a questa 40esima edizione che ha coinvolto tutte le realtà del volontariato del paese", è stato il primo commento di Anna Cinquegrana, presidente della Proloco. "Aveva appena finito di fare i conti – racconta la presidente – e la nostra volontaria si era fermata a fare quattro chiacchiere con altre volontarie che si attardavano come lei. Il ladro avrà approfittato dell’apertura momentanea dei varchi, sempre controllati dalla protezione civile e dalla sicurezza. Per fortuna quasi metà degli incassi era arrivata con le carte di credito. Siamo molto affranti, ma chi ha rubato non potrà mai portarci via la voglia di fare comunità. Da un brutto gesto ne sono scaturiti mille più belli". Continui e su tutti i social gli attestati di solidarietà arrivati alla Proloco da centinaia di semplici cittadini. "C’è rabbia e amarezza per questo furto – è stato il messaggio della sindaca Milena Zanna – un gesto che ha macchiato la conclusione di una manifestazione costruita con passione e impegno da tante persone. Alla Proloco va non solo la mia vicinanza e il ringraziamento, ma anche tutto il sostegno per le iniziative che vorranno organizzare per recuperare quanto sottratto da questo atto vigliacco. Invito tutti a partecipare e a sostenere le prossime iniziative".

Nicodemo Mele