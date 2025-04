Rubato lo striscione del comitato

La corda tagliata, lo striscione portato via. Un gesto voluto, intenzionale, sul quale adesso indagheranno i carabinieri di Castel San Pietro. Ha sporto formale denuncia ComiCorlo, il Comitato sorto lo scorso ottobre per tutelare l’area dell’ex cava di via Corlo con l’obiettivo, soprattutto, di battagliare contro il progetto di realizzazione di un maxi parco fotovoltaico nell’area dove inizialmente era stata prevista la realizzazione della prosecuzione del parco del Lungo Sillaro.

La scoperta dell’atto vandalico è stata fatta lo scorso week end, quando all’angolo tra via Corlo e la via Emilia, dove lo striscione del ‘no’ al parco fotovoltaico era stato posizionato, i residenti di via Corlo uniti in Comitato hanno notato che lo striscione non si trovava più al suo posto.

c. b.