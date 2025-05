"Rubato un altro trattore, è sos sicurezza"

Un trattore rubato a un agricoltore di Maccaretolo di San Pietro in Casale riaccenda la polemica sulla sicurezza. "Ancora una volta assistiamo a un episodio gravissimo di criminalità nelle nostre frazioni. L’ennesimo furto che dimostra, in maniera drammatica, l’inerzia e l’inattività dell’amministrazione comunale guidata dal sindaco Alessandro Poluzzi sul tema della sicurezza". Così Mattia Polazzi, capogruppo della lista RipartiAmo San Pietro che aggiunge: "È intollerabile che il sistema dei varchi con il controllo targhe sia circoscritto esclusivamente al capoluogo, lasciando scoperte le frazioni. È urgente e non più rinviabile estendere il sistema di controllo targhe a tutto il territorio comunale, comprendendo tutte le frazioni, per garantire un presidio reale e continuo contro la criminalità".

Polazzi richiama anche l’attenzione sull’insufficienza degli agenti di polizia locale nel territorio dell’Unione: "Il numero di 50 agenti per un comprensorio di 70mila abitanti è palesemente inadeguato. È fondamentale che l’Unione investa maggiormente nella sicurezza, incrementando il personale a un minimo di 70 unità per poter assicurare un controllo capillare ed efficace. Io e il mio gruppo in consiglio comunale stiamo attendendo risposta a un’interrogazione rivolta al sindaco per conoscere i dati discussi al tavolo metropolitano della sicurezza riguardanti San Pietro. A oggi, non abbiamo ancora ricevuto alcuna comunicazione. La sicurezza dei cittadini non può essere relegata a un capitolo di secondaria importanza. Serve un cambio di passo immediato, un’azione concreta e incisiva che metta al centro la sicurezza di tutti i cittadini, sia nel capoluogo che nelle frazioni".

Immediata la replica del primo cittadino: "La sicurezza è un tema a noi molto caro e mai ci siamo permessi di sottovalutarlo. Siamo dispiaciuti dell’episodio successo la scorsa notte in quanto è un danno enorme per l’economia di un’azienda del nostro territorio. Installeremo nuove telecamere, non solo nel capoluogo ma anche nelle frazioni in quanto tutto il territorio deve essere presidiato. Inoltre, aggiungo, è allo studio il potenziamento del targa system anche negli ingressi delle frazioni. Sottolineo che tutti i dati a nostra disposizione sono stati forniti ai consiglieri che ne hanno fatto richiesta, altri invece vanno richiesti ad altri organi competenti in materia".

Zoe Pederzini