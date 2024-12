Rubava i soldi dal bancomat col nastro biadesivo: arrestato in flagranza

Bologna, 30 dicembre 2024 – Aveva architettato un sistema per rubare ai bancomat: con del nastro biadesivo e dell’Attack bloccava la bocchetta dell’erogatore e faceva in modo che le banconote rimanessero attaccate dentro. Il sistema è stato utilizzato in una trentina di operazioni messe a segno nell’ultimo periodo tra Bologna, Reggio Emilia, Parma, Mantova e Modena: per questo la Bper aveva segnalato la situazione alla Squadra mobile che stava indagando sugli episodi.

Gli agenti della IV sezione si trovavano proprio nella sede centrale della banca in via Stalingrado quando è arrivato l’ultimo alert, da una filiale di Sasso Marconi: gli agenti si sono subito attivati e, con un collega libero dal servizio che si trovava proprio nella cittadina e con la collaborazione dei carabinieri, sono riusciti a bloccare l’autore di quest’ultimo colpo praticamente in flagranza.

Il ragazzo, un moldavo di trent’anni, aveva con sé 80 euro in banconote da 20: stando a quanto ricostruito dall’analisi dei video della sorveglianza, le banconote erano relative a due tentativi di prelievo di altrettanti utenti dell’istituto di credito per 300 e 1000 euro. Il trentenne, che pur di non essere fermato ha messo in atto una strenua resistenza, aveva con sé un coltello, dei cacciavite, nastro biadesivo e colla. Nella sua auto sono stati ritrovati alcuni indumenti. Tutto è stato posto sotto sequestro e adesso la polizia sta cercando di ricostruire se ci sia lo stesso trentenne, fino al momento dell’arresto incensurato, dietro gli altri colpi avvenuti in questo periodo. Il ragazzo, intanto, è stato arrestato per il furto aggravato a Sasso e per resistenza a pubblico ufficiale.