Rubavano merce firmata dai furgoni dei corrieri

Bologna
CronacaRubavano merce firmata dai furgoni dei corrieri
6 ott 2025
REDAZIONE BOLOGNA
La Squadra Mobile di Padova ha arrestato in pieno centro a Bologna due cittadini cileni di 57 e 55 anni,...

La Squadra Mobile di Padova ha arrestato in pieno centro a Bologna due cittadini cileni di 57 e 55 anni, irregolari e senza fissa dimora, mentre commettevano un furto su di un furgone di un’azienda di consegne, oltre alla ricettazione di altra merce, tra cui scarpe firmate, champagne e vino, rubati ad altri corrieri nel capoluogo emiliano, per un danno economico accertato di circa 15.000 euro. I due arrestati sono sospettati di essere gli autori di altri furti simili, tra cui uno in centro a Padova, dove erano stati rubati contenitori di abbigliamento ed accessori di marca per circa 30.000 euro ai danni di un altro spedizioniere.

