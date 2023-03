Rubbiani occupato a Bologna, studenti asserragliati dentro l’Istituto

Occupazione alle Rubbiani

Bologna, 14 marzo 2023 – Porte chiuse al Rubbiani: studenti dentro, tutti gli altri fuori. L’occupazione è andata in scena questa mattina, a partire dalle 7, quando alcuni ragazzi hanno appeso striscioni fuori dalla scuola. La scritta? ovviamente Rubbiani Occupato. Altrettanto è toccato anche alle altre sedi delle Rubbiani: quella di via Muratori e il liceo economico di viale Vicini. Leggi anche I collettivi ‘invadono’ l’Acerchiata "L’occupazione non sarà un atto isolato – scrive sui social ‘Lista visionari’ un gruppo di studenti (che ieri sera aveva annunciato l’occupazione tramite una storia) -, ma rivolto a tutti gli studenti e le studentesse della città, questo perché i nostri problemi e quelli degli altri studenti dipendono dalle stesse cause”. E annunciano un’assemblea: “Proprio per questo mercoledì alle ore 15,30 in questa scuola invitiamo tutti gli studenti e le studentesse delle scuole di Bologna a venire per organizzare un progetto ampio di mobilitazione che porti a delle conquiste solide”. Gli studenti all’interno sarebbero – da quanto si apprende – diverse decine. Ancora da chiarire le motivazioni del gesto, che in parte viene chiarito da una frangia di studenti, il collettivo Scuole In Lotta, che su Instagram scrive: “Le tre sedi dell'istituto tecnico professionale Rubbiani sono occupate. Contro la guerra...