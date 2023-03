Ruben Bondì, la cucina in balcone

"Aò, che te voi magnà oggi?", iniziano così i video di Ruben Bondì (sui social @Cucinaconruben) che conta 1,7 milioni di seguaci su TikTok e sfiora gli 850mila su Instagram. È famoso per il fornelletto da campeggio con cui cucina sul balcone di casa. Dal carciofo alla giudia al baccalà in carrozza fino alla cheesecake al cocco, il suo libro ‘Cucina con Ruben’ (Cairo) racchiude ricette della tradizione familiare ebraico-romanesca, dei suoi viaggi in Medio Oriente e della sua esperienza come chef. Oggi alle 18,30 sarà alla libreria Ambasciatori (via Orefici 19) per presentarlo insieme a Letizia Gamberini, giornalista del Carlino. "L’amore per la cucina mi viene dalle mie nonne - spiega lo chef -. I nostri incontri ruotano sempre attorno al cibo, come in ogni famiglia ebraica".

am.ap.