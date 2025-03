Rubinetti a secco per lavori sulla rete

Rubinetti a secco domani a Sant’Agata. L’interruzione del servizio idrico, come segnala ‘SorgeaAqua’, è previsto dalle 13.45 alle 16.45 e si deve ad un intervento sulla rete idrica. L’acqua mancherà in via Don Fortuzzi (tutta) e in via Borgo, dal civico 8 al civico 40. Sebbene non coinvolti nell’intervento, potrebbero subire un calo di pressione nell’erogazione, tutte le utenze di Sant’Agata. ‘SorgeaAqua’ precisa che l’orario di riattivazione del servizio è indicativo e potrà variare in seguito ad imprevisti tecnici.