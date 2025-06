Ruffini presenta ’Più Uno’: "La politica è uno spazio di tutti"

La necessità di far tornare i cittadini a partecipare alla vita politica e l’abbattimento delle disuguaglianze. Questi e altri sono i temi affrontati da Ernesto Maria Ruffini nel suo nuovo libro ’Più Uno’, presentato ieri a Villa Pallavicini nell’ambito della rassegna ’LIBeRI’, organizzata dalla Fondazione Gesù Cristo Operaio. L’incontro ha coinvolto anche Emilio Manfredonia, presidente delle Acli, ed è stato moderato da Agnese Pini, direttrice di Quotidiano Nazionale, Carlino, Nazione, Giorno e Luce. Ruffini negli ultimi giorni è stato anche protagonista del lancio dei Comitati ’Più Uno’ in tutta Italia, i quali mirano a rappresentare un polo per promuovere la partecipazione politica, la discussione e il voto consapevole.