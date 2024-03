Ruggeri e la coalizione scaldano i motori

Ed eccola qui la coalizione che sosterrà Matteo Ruggeri nella candidatura a sindaco di Casalecchio alle elezioni comunali dell’8 e 9 giugno prossimi. L’ha presentata ieri nel Salone delle celebrazioni. Oggi alle 15,30 nel centro sociale di San Biagio (via Pietro Micca 17) con lo slogan "Buon Futuro Casalecchio" Ruggeri aprirà ufficialmente la campagna elettorale con la musica dal vivo del "Trio di Novensemble" e il laboratorio creativo per bambini. Ma l’evento forte ci sarà tra una settimana, il 23 marzo, quando sempre a San Biagio, alla Casa dei Popoli, per tutta la giornata il gotha del Pd bolognese (il sindaco di Bologna Matteo Lepore e la segretaria provinciale Federica Mazzoni, il deputato Andrea De Maria e Igor Taruffi del Pd nazionale, solo per citarne alcuni) si ritroverà a sostenere la candidatura Ruggeri nel corso del convegno dal titolo "Essere sistema nel tempo delle crisi".

A sostenere la candidatura di Matteo Ruggeri ieri c’erano Claudia Ferrari che riporterà sulle schede elettorali il simbolo del Psi, sparito da anni. Farà una lista assieme a Italia Viva, ieri rappresentata da Mario Vanelli, consigliere comunale a Zola Predosa. Per il Movimento 5 Stelle a Casalecchio è venuta Michela Montevecchi che ha già fatto due mandati da senatrice (2013-2023). "E per il nostro statuto – ha confessato – non mi posso candidare a Casalecchio". Le ultime due liste a sostegno di Matteo Ruggeri erano rappresentate da Barbara Negroni (Casalecchio Bene Comune) e da Alice Morotti (Pd). "La partita – ha sottolineato Matteo Ruggeri – si giocherà tutta tra la nostra coalizione di centrosinistra e quella di centrodestra. Ci sono tutte le frecce nel nostro arco per vincere al primo turno. Ancora non riesco a capire quanti sono usciti dal Pd e si apprestano a giocare un’altra gara (a favore del candidato dei civici Dario Braga, ndr). Odorici toglierà loro non pochi voti".

Nicodemo Mele