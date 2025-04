Rulli di tamburi e voci di donna. Appuntamenti contro la guerra

Due iniziative musicali per liberare la pace. Sabato 5 aprile, alle ore 15 a Marzabotto, nello spazio pubblico vicino alla stazione ferroviaria, Anna Palumbo, percussionista del coro Farthan, condurrà il Cerchio dei tamburi. Il laboratorio collettivo, ispirato al metodo del musicista statunitense Arthur Hull, non richiede conoscenze musicali pregresse: per partecipare, come recita la locandina, è sufficiente avere la voglia di "lasciarsi guidare dal potere del ritmo". Quello di sabato è il penultimo appuntamento di una sessione multipla che si è svolta in paese a partire dallo scorso gennaio. L’ultimo ‘Drum Circle’ è in programma per il prossimo 3 maggio. Per info 3471126486.

Sempre il 5 aprile, alle ore 20, presso l’ex chiesa di San Mattia a Bologna in via Sant’Isaia 14, il coro Farthan di Marzabotto si esibirà nel concerto ‘Liberiamo la pace’, evento che apre le celebrazioni dell’80° anniversario dalla Liberazione. Il programma musicale della serata lega la tradizione del canto femminile in un intreccio che va dagli anni drammatici della guerra civile italiana fino a un repertorio contemporaneo eseguito in arabo, yiddish e rom. La direzione della corale è affidata a Elide Melchioni e la fisarmonica sarà suonata da Anna Palumbo. Il coro Farthan, fondato nel 2011 e attualmente composto da 45 elementi, è stato riconosciuto dal comune ‘ambasciatore di pace’.

f. m.