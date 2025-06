Run 5.30 a Bologna, in 5.000 di corsa all’alba per le vie del centro. Prodi: “E’ follia e divertimento”

Bologna, 13 giugno 2025 - La Bologna che ama la corsa e le sfide si sveglia prima dell’alba. Perché quando albeggia bisogna già essere in Piazza del Nettuno: c’è la Run 5,30, la funzione laica che, da 13 anni, ipnotizza Bologna e i suoi runner.

Sono cinquemila, forse qualcuno di più, che rispondono all’appello degli organizzatori di Ginger ssd che può contare sull’apporto e la logistica fornita dall’Uisp.

Ginger ssd sono Sabrina Severi e Sergio Bezzanti - lo sbandieratore che dà il via e aspetta, uno per uno, tutti i podisti -, l’Uisp è rappresentata da Donatella Draghetti e Gino Santi. C’è anche l’amministrazione comunale in prima fila.

Anche Romano Prodi, a sinistra, alla Run 5.30 edizione 2025 di Bologna. Il Professore è un habitué dell'iniziativa (FotoSchicchi)

C’è Roberta Li Calzi, l’assessora allo sport ha fatto le ore piccole, ma non rinuncia alla corsa. “Ero a vedere Vasco Rossi - dice con un filo di voce - credo si capisca. Ma non potevo mancare. Correre qui è bellissimo”.

All’arrivo ci sono le ciliegie per tutti. C’è persino un bar aperto, in Piazza Maggiore, che fa affari d’oro. I runner sono cinquemila? Almeno la metà, forse, non rinuncia al rito mattutino del caffè. Se ci si aggiunge anche il cornetto il conto è presto fatto. C’è tanta gente che sfoggia le magliette con la scritta Imagine che si rifà al capolavoro di John Lennon.

Una marea rosa sommerge la piazza. C’è Romano Prodi, che è reduce da un viaggio in Oriente. Ma alla chiamata della Run 5.30, insieme con il figlio Giorgio, non rinuncia mai. “E’ sempre bella - racconta il Professore, che è stato tra coloro che spinsero per spostare la partenza da Piazza Santo Stefano a Piazza Maggiore -. E’ follia e divertimento. E’ un gioco mattutino. Un divertimento razionale che ha qualcosa di folle”.

Sorride, il Professore al quale in tanti chiedono un selfie. “Rispetto alle prime edizioni - commenta - vedo tanti giovani. Questo mi fa ben sperare”.

Run 5.30, la marea rosa in centro a Bologna all'alba del 13 giugno 2025 (FotoSchicchi)

Si corre e si sprinta. Anche se il percorso, questa volta, va al contrario. Un tempo da via Rizzoli si passa in via Ugo Bassi. Questa volta da via Rizzoli si imbocca via dell’Archiginnasio. E per l’arrivo ci sono le Due Torri e il loro fascino, alle spalle. E’ una non competitiva, ma c’è pure un vincitore virtuale.

Si chiama Francesco Ianieri, ha 29 anni e lavora come osteopata. “Vado forte? Solo al mattino”, se la ride. Mentre transitano decine di persone. Ci sono cani al seguito, c’è un marito preoccupato che crede di essere a Rimini.

“Non vedo più mia moglie - dice -. Farò un annuncio”. Chissà se la signora sarà arrivata al traguardo.

In poco più di un’ora la Run 5,30 brucia tutto. Ma non lascia scorie. Lasci i sorrisi dei volontari - su tutti Marcello Ciurlo - dell’Uisp, poi i bersaglieri (in pensione) e i boyscout. Si mangiano ciliegie e si fanno quattro chiacchiere.

C’è chi ha fatto la lunga: “Ero alla Segafredo Arena a vedere la Virtus. Avevo tanta adrenalina in corpo che non ho preso sonno”, racconta un tifoso bianconero.

C’è il gruppo di Stefano Dall’Ara, presidente di Scs Consulting, che ha pagato l’iscrizione ai dipendenti che amano correre.

C’è Franco Gattinoni, sponsor della corsa. “Bella davvero e piacevole”, dice.

Ci sono generali dei Carabinieri e della Finanza che, lasciata a casa la divisa d’ordinanza, si mettono quella di runner.

C’è Alfeo Brognara, che un mese fa era all’Olimpico, per la Coppa Italia, con padre, figli e nipoti. Per il Bologna la famiglia Brognara si era mossa in massa.

La levataccia viene lasciata al solo Alfeo. Ci sono Roberto Diolaiti, Pigi Rossi, Mirco Baroncini, Marco Briolini, Sandra Tassinari e Marco Parazza. C’è mezza Bologna che corre felice

“C’erano anche due coppie venute da Brighton - racconta Sergio Bezzanti - e poi credo che quelli venuti da più lontano siano di Udine e Bergamo”. Non manca Roberto Morgantini delle Cucine Popolari. Le ciliegie che avanzeranno finiranno sulle tavole per i suoi ospiti. E le magliette invendute? Non sono molte, ma nemmeno quelle andranno sprecate. Ma saranno donate alla Protezione Civile.

Perché la Run 5.30 è una corsa così: si fa per divertirsi. Senza dimenticare di dare una mano al prossimo. C’è tanta Bologna, tante facce note. La marea rosa non si arresta. E la domanda è una sola: “Quando la rifacciamo? Una volta all’anno non basta”.

Quesito da rivolgere a Ginger ssd e Uisp Bologna. Chissà che non ci stupiscano di nuovo.