Run 5.30 Bologna 2023, strade chiuse e viabilità: le modifiche agli autobus

Bologna, 8 giugno 2023 – Torna domani, venerdì 9 giugno, la 5.30 Run con partenza all’alba in piazza Nettuno. Appuntamento alle 5:30 per le migliaia di persone che prenderanno parte alla corsa non competitiva di 5,30 chilometri che promuove l’attività fisica quotidiana.

La manifestazione, che da dodici anni raccoglie tantissimi podisti professionisti e non, si svolgerà tra le strade di Bologna che per l’occasione subiranno modifiche alla viabilità.

Viabilità: ecco le strade chiuse

Dalle ore 4.00 alle ore 7.00 nelle seguenti strade interessate dal percorso della 5.30 Run, durante lo svolgimento della manifestazione e solo per il tempo di durata effettivo del passaggio dei partecipanti alla stessa, sarà in vigore il divieto di transito veicolare: - piazza del Nettuno

- via Ugo Bassi

- via Marconi

- via Riva di Reno

- via Galliera

- via Manzoni

- via dell'Indipendenza

- via Marsala

- vicolo Luretta

- via Valdonica

- piazzetta Marco Biagi

- via dell'Inferno

- via Canonica

- via Zamboni

- piazza Verdi

- via Petroni

- via San Vitale (attraversamento)

- piazza Aldrovandi

- strada Maggiore (attraversamento)

- via Guerrazzi

- via San Petronio vecchio

- via Fondazza

- via Santo Stefano

- piazza Santo Stefano

- via de' Pepoli

- via Castiglione

- via Farini

- piazza Galvani

- via dell'Archiginnasio Saranno inoltre chiuse al transito veicolare tutte le strade confluenti alle suddette vie, in corrispondenza dell'intersezione con le stesse. Su tutte le strade a senso unico che confluiscono sulle suddette vie è consentito il transito a doppio senso di marcia fino alla prima intersezione utile a riprendere la circolazione regolamentare.

Trasporto pubblico: i percorsi modificati

Le modifiche alla viabilità, attive dalle ore 4.00 alle ore 7.00 di venerdì 9 giugno per consentire lo svolgimento della manifestazione podistica “RUN 5.30, interesseranno anche i bus urbani.

Il divieto di transito in alcune strade del centro di Bologna sarà valido anche per tutti gli autobus del trasporto pubblico urbano.

Ecco le linee degli autobus di Tper che effettueranno delle deviazioni di percorso: A, 11, 13, 14, 16, 18, 19, 20, 21, 25, 27, 28, 29, 30, 36, 38, 39, 52, 61, 62, 81, 86, 87, 89, 90, 91, 94, 96 e 97.