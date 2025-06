’Run for Mary’ da record. Onda verde di fede e sport

Una sesta edizione oltre le aspettative. La ’Run for Mary’ fa il pieno e un’ondata verde di mille persone attraversa la città in una camminata ludico-motoria di cinque chilometri, da piazza Santo Stefano al cortile dell’Arcivescovado dove si è poi svolto un brunch conviviale. "Una sorprendente risposta della città che si è riempita di maglie verdi realizzate da Macron. Una sorta di green carpet", spiega don Massimo Vacchetti, direttore dell’Ufficio diocesano per la pastorale dello sport. Un colore, quello verde, che richiama la speranza. ’La speranza corre’ era infatti il sottotitolo della sesta edizione. "Un colore scelto per due ragioni: il Giubileo della speranza e l’anniversario dei 100 anni dal primo scudetto del Bologna, vinto appunto con la maglia verde contro il Genoa", prosegue don Massimo. A tal proposito alla partenza della manifestazione era presente l’amministratore delegato del Bologna Claudio Fenucci che con una campanella in mano ieri mattina ha dato il via all’evento. L’iniziativa è stata proposta dal Comitato per le Manifestazioni Petroniane e dal Comune di Bologna in collaborazione con realtà sportive, associazioni, enti e istituzioni in occasione della visita in città della Madonna di San Luca. Nel percorso toccate anche sette opere. Un modo per scoprire i tesori nascosti tra le vie più belle della città. Tre quelle restaurate quest’anno con il progetto ’P’Arte la Run’. E martedì verranno inaugurate in via de’ Chiari alla presenza del Rettore Giovanni Molari, del sindaco Matteo Lepore e del cardinale Matteo Zuppi.

Nicholas Masetti