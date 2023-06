RunMidNight, corsa sotto le stelle per le Scienze Neurologiche

Una corsa sotto le stelle, nel cuore di Bologna, che vuole non soltanto promuovere l’attività fisica, ma anche la solidarietà. È la RunMidNight, che quest’anno destinerà il ricavato alla Fondazione Scienze Neurologiche Ausl del Bellaria. L’appuntamento per la corsa, o camminata, è venerdì prossimo alle 23,50 in piazza VIII Agosto. Si percorrerà via Irnerio, la zona universitaria, via San Vitale, piazza della Mercanzia, strada Maggiore e via Fondazza per arrivare sotto le Torri e tornare indietro, lungo via Indipendenza, chiudendo il percorso di cinque chilometri in piazza VIII agosto.

"Portiamo avanti il nostro impegno nel promuovere l’attività fisica – sottolinea Paolo Bordon, direttore generale Ausl Bologna – come strumento per migliorare la propria condizione di vita e di salute. Ma in questo caso la soddisfazione è doppia – aggiunge –, perché parte dei proventi di questa iniziativa finanzieranno la Fondazione Scienze Neurologiche al Bellaria, dove grazie a queste risorse si potranno pagare ricercatori impegnati nel combattere le malattie neurologiche. Mi auguro che molti cittadini partecipino, non solo per la bellezza di poter correre, di notte e con le strade chiuse, nel centro di Bologna, ma anche per sponsorizzare un’iniziativa che raccoglie fondi per promuovere la ricerca". Ci si può iscrivere online al sito www.runmidnight.it o nelle libreria Coop (Centro Borgo, Centro Lame, Villanova di Castenaso), al Nezcom di via Emilia Ponente 265 o Dr Nezcom di via Andrea Costa 84a. Il contributo per la maglia tecnica (fino ad esaurimento scorte) e donazione è di 15 euro. Per informazioni: 3277963118, [email protected] La cosa è organizzata da Asd ’Corri con noi’, con il patrocinio di Comune e Ausl Bologna e la collaborazione della fondazione e di Avis Bologna.

a.a.