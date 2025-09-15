Runner investita da un’auto, è gravissima

Argelato, 15 settembre 2025 – Investita una runner da una automobile ad Argelato: ancora sangue sulle strade della provincia bolognese. Il bilancio drammatico dell’incidente avvenuto verso l’ora di pranzo di oggi è quello di una signora finita all’ospedale Maggiore di Bologna, in condizioni gravi e in prognosi riservata.

L’investimento si è verificato oggi in tarda mattinata intorno alle 13 in via Ponte Riolo, una stretta stradina di campagna che collega il capoluogo di Argelato a Stiatico, frazione di San Giorgio di Piano. Secondo quando si è potuto apprendere l’investita è una signora di 63 anni di Stiatico; mentre l’automobilista che ha investito la runner è una signora di 75 anni di Argelato. Da prime informazioni raccolte dopo gli accertamenti delle forze dell’ordine, la 63enne stava percorrendo a piedi Ponte Riola, probabilmente come abitualmente era solita fare, quando, per cause in via di accertamento da parte dei carabinieri intervenuti sul posto, è stata investita dall’automobile, condotta dalla 75enne, che proveniva alle spalle della runner. L’automobilista evidentemente non si è accorta della presenza della donna sulla carreggiata e l’ha investita facendola cadere a terra.

È stato dato l’allarme è sul posto è intervenuta prontamente una ambulanza del 118 e i militari dell’Arma, compagnia di San Giovanni in Persiceto, per gli accertamenti del caso. I sanitari del pronto intervento hanno prestato i primi soccorsi e stabilizzato la donna investita che è stata giudicata con un codice di alta gravità. Infine la runner è stata trasportata al pronto soccorso dell’ospedale Maggiore dove si trova ricoverata in prognosi riservata.

I carabinieri hanno eseguito i rilievi di rito, raccolto la testimonianza dell’automobilista e stanno ricostruendo l’accaduto per capire l’esatta dinamica dell’incidente stradale. L’ipotesi al vaglio potrebbe essere quella di una distrazione da parte dell’automobilista. Distrazione che ha fatto scorgere la presenza della runner sulla strada all’ultimo momento e dunque l’impatto è stato inevitabile

p. l. t.