Rupe di Sasso Marconi, frana sulla carreggiata. Chiuso un tratto della Porrettana

Da ieri pomeriggio la strada statale Porrettana è chiusa per verifiche tecniche urgenti della parete rocciosa della Rupe dalla rotatoria del ponte Da Vinci, fino alla località Fontana di Sasso Marconi. I mezzi pesanti sono deviati sulla strada provinciale 325 Val di Setta, dovendo poi affrontare il percorso tutt’altro che agevole della provinciale 24 Grizzana-Vergato, mentre quelli più leggeri possono affrontare il percorso che porta a Medelana e da lì scendere verso Marzabotto. Gli effetti del maltempo si sono fatti sentire anche sulle Ganzole. Dal maggio del 2023 su questa strada che collega Sasso Marconi alla fondovalle Savena in un tratto si viaggiava a senso unico alternato, ma le ultime piogge hanno ulteriormente peggiorato la situazione, per cui la strada da ieri è chiusa e gli operatori hanno avuto il loro daffare per far arretrare i mezzi pesanti e dirottarli sulla Porrettana.

Siccome questo stop avrà probabilmente una durata lunga c’è un pressing importante da parte delle associazioni di categoria perché il casello autostradale di Borgonuovo sia fruibile anche da chi non possiede il telepass. Tra le tante altre interruzioni merita una citazione quella del ponte che collega Silla con la Pucciga sulla strada che collega diversi paesi, tra cui Gaggio Montano e Lizzano in Belvedere, all’ospedale di Porretta. Il blocco della circolazione è stato disposto dai vigili del fuoco che con i loro mezzi hanno ripulito il fiume Reno dal legname che si era accumulato e che rischiava di creare una nuova diga. In serata la situazione è tornata alla normalità.

Massimo Selleri