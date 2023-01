Ruscigno: "I servizi attirano nuove famiglie"

Viabilità e sicurezza stradale, scuole e strutture sanitarie, turismo e digitalizzazione. Sono tanti i progetti e gli investimenti nell’agenda 2023 dell’amministrazione comunale di Valsamoggia. "Il nostro è un territorio in forte crescita – sottolinea il sindaco Daniele Ruscigno – sia dal punto di vista economico che demografico. Sono tante le nuove famiglie venute a vivere qui grazie alla presenza di servizi di qualità, opportunità di lavoro e ampi spazi per vivere in simbiosi con la natura".

Viabilità e sicurezza stradale: progetti in campo.

"Cinque milioni di euro saranno spesi per completare la viabilità del Martignone e i collegamenti tra Monteveglio e Serravalle, Crespellano e Bazzano. Mentre per la sicurezza di pedoni e ciclisti sono stati realizzati 15 passaggi pedonali rialzati e illuminati, zone 30 in alcuni quartieri residenziali e box autovelox altamente visibili e con luce lampeggiante notturna, molto richiesti dai cittadini. Tanto è vero che le multe sono diminuite. Purtroppo, i social media amplificano i pochi che scambiano i centri urbani per un autodromo. Farebbero bene a ripassare i testi con cui hanno preso la patente".

Più famiglie, più bambini, più scuole.

"Dal 2014 ad oggi abbiamo speso 20 milioni di euro nella costruzione delle nuove scuole. Con il Pnrr arriveranno 1,3 milioni per i due nuovi nidi a Castello di Serravalle e Savigno e l’ampliamento di quello di Calcara. Poi ci sono tutti gli investimenti per riqualificare le scuole esistenti e adeguarli all’uso di fonti rinnovabili".

Ammodernamento dell’ospedale: cosa bolle in pentola?

"Grazie ai 6 milioni ottenuti dal Pnrr all’Ospedale Dossetti di Bazzano sarà costruito un nuovo padiglione per 20 posti letto e nuovi ambulatori specialistici per ridurre le liste di attesa. Sarà realizzata anche la Casa della Comunità che ospiterà un gruppo di medici, infermieri e specialisti".

Valsamoggia investe nel turismo?

"Nel 2023 a Savigno inizieranno i lavori della Casa del Turismo. Servirà a creare progetti di valorizzazione e servizi ai tanti turisti che in Valsamoggia nel 2022 sono aumentati del 10 per cento, rispetto al 2019. Importante l’investimento dei privati sul Campo Volo di Monteveglio".

Agenda digitale. A che punto siamo?

"OpenFiber sta completando la posa della banda ultralarga. È quasi terminata, mancano alcuni dettagli e i collaudi. Valsamoggia sarà in vendibilità dal terzo quadrimestre del 2023. L’ottobre scorso l’Unione Valli Reno, Lavino e Samoggia è stata premiata per l’integrazione tra tecnologie digitali e capitale umano, Valsamoggia è stata tra i primi sperimentatori italiani dell’app IO".

Nicodemo Mele