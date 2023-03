Ruscigno: "Il suo ricordo vivrà per sempre"

"Siamo arrivati in fondo a questa tragica vicenda". Il sindaco di Valsamoggia Daniele Ruscigno è sempre stato al fianco della famiglia Gualzetti nei momenti più bui. Da quando, il 27 giugno del 2021, la loro bambina, Chiara, di 15 anni, è stata uccisa da quello che credeva un amico. Quel ragazzo, che ieri è diventato maggiorenne, passerà i prossimi quattordici anni al Pratello (due li ha già scontati).

"Ancora non ho avuto modo di parlare con Vincenzo (il papà di Chiara, ndr) – ha detto Ruscigno –, ma ho visto che è stato comunque confermato l’impianto del primo grado", con la condanna a 16 anni e quattro mesi, il massimo considerate le attenuanti legate alla minore età del killer. "È un bene che si sia arrivati a una conclusione di questa dolorosa vicenda in tempi brevi", dice ancora il primo cittadino, deciso a tenere viva la memoria di Chiara attraverso tante iniziative sul territorio.

"Ce ne sono già state diverse – spiega –, legate alla scuola. A giugno scorso, nel primo anniversario della morte di Chiara, è stato presentato un documentario che ha raccolto voci e testimonianze del territorio. Vogliamo continuare su questa strada, offrendo ai ragazzi strumenti perché un orrore simile non si ripeta mai più. E vogliamo aiutare anche i genitori a cogliere quei segnali, anche minimi, di disagio dei figli: per questo abbiamo già avviato degli incontri". Una rete di attenzione, diffusa in tutto il territorio, in ricordo di Chiara, perché la superficialità del male non venga più sottovalutata.