Ruscigno: "Serviva più confronto con i dirigenti degli istituti"

L’ordinanza sugli esami alluvionati "è un pasticcio che si poteva evitare". Nel mettere in evidenza le assurde conseguenze dell’atto del Mim, Daniele Ruscigno, delegato alla Scuola della Città metropolitana non poteva essere più chiaro di così. "È evidente la disparità che sta generando questo provvedimento, comunicato peraltro a pochi giorni dagli esami. Provvedimento che vedrà, in alcune situazioni, studenti di una stessa classe con prove differenti". Sono diversi anche "i danni del maltempo, con zone la cui ripartenza è già in fase avanzata e si attendono solo i fondi per avviare le riparazioni di strade, ponti e frane (i cui lavori potrebbero essere già iniziati, ma manca la nomina del commissario, oltre agli stanziamenti che ancora non ci sono) e le risorse per i risarcimenti dei danni".

Dal canto loro "le comunità scolastiche si erano già organizzate per consentire lo svolgimento delle attività, contemplando anche le situazioni ancora critiche e agendo di conseguenza". Nei primi giorni dell’alluvione, prosegue, "i sindaci sono stati convocati online, spesso con pochi minuti di preavviso, dai vertici della Regione che hanno preso in carico, ora dopo ora, le decine di richieste provenienti da chi era materialmente sui problemi. È una modalità non semplice da gestire, ma molto efficace".

Ecco perché "sarebbe bastato un confronto più approfondito del Mim con i dirigenti delle scuole o una loro rappresentanza, per comprendere le implicazioni di un provvedimento così perentorio che non tiene conto delle specificità e che, spiace rilevare, non rappresenta un aiuto, ma aggiunge solo confusione e tensione ai ragazzi che già devono superare un periodo complesso". Infine, "non mi risulta ci siano possibilità (o volontà) di modificare il provvedimento. Auspico che, nelle prossime ore, si possano individuare le modalità per circoscrivere i problemi generati dall’ordinanza. Il fattore tempo però è fondamentale: se si dovesse cambiare idea di nuovo, ma tardi, sarebbe un ulteriore danno".

f. g. s.