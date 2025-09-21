Ruspa sull’argine distrugge il ponte ’militare’

Rimarrà chiuso, pare, al momento, per alcuni mesi il ponte Bailey di Baricella che collegava via Savena abbandonata e via Penne. Il ponte, infatti, è stato fortemente danneggiato e lesionato, nella giornata di venerdì: una ruspa, dedita a fare pulizia negli argini, ci ha preso contro, spaccandolo in più punti. La ditta proprietaria del mezzo ha già aperto il sinistro. La struttura è stata, dunque, immediatamente chiusa e, a seguito di svariate verifiche tecniche, è certo che serviranno interventi di messa in sicurezza e strutturali per cui ci vorrà parecchio tempo.

A dare la notizia del fatto e della chiusura del transito sul ponte Bailey è stato lo stesso sindaco Omar Mattioli. Non è mancata da subito la preoccupazione, e un pò di polemica, da parte della Lega locale, per voce del consigliere Mirko Lazzari: "È in questi casi che l’opposizione deve alzare la voce – ha chiosato l’esponente del Carroccio –. Chi pagherà per il rifacimento del ponte? La polizza dell’operatore della ruspa? Basteranno i massimali? Ma soprattutto chi pagherà per l’enorme disagio causato agli abitanti di Passo Segni che per raggiungere il capoluogo di Baricella da oggi devono attraversare la provincia di Ferrara con notevole aggravio di costi e di tempo. Il danno causato all’intera comunità di Baricella verrà quantificato? Il Comune si costituirà parte lesa? Oppure come al solito innalzeremo la bandiera dell’immobilismo e della rassegnazione?". Il ponte in questione, che è in frazione Passo Segni ed è di proprietà del Comune, ha una storia evidentemente sfortunata. Nel 2020, infatti, questo stesso ponte Bailey era stato chiuso per alcuni mesi per gli interventi di ripristino resisi necessari a seguito del danneggiamento del ponte causato dall’incendio di un mezzo in data 29 giugno. La riapertura era stata a novembre dello stesso anno. Nel 2021 il Comune era intervenuto nuovamente per la verniciatura della struttura danneggiata dall’incidente, a completamento degli interventi già eseguiti.

Ma qual è la storia di questo singolare ponte? Progettato originariamente per scopi militari, venne inaugurato nel 1950 su progetto della Provincia. Passava proprio qui un tempo il confine tra lo Stato Pontificio e il Ducato di Ferrara. La struttura di ferro era arricchita da ’spalle’ di pietra e cemento, a quelle rivolte verso il Passo vennero applicate gli stemmi del Comune di Baricella e della Provincia. Causa il suo deterioramento, venne successivamente chiuso fino ai lavori di ammodernamento e sostituzione realizzati dal Comune che hanno portato alla nuova struttura: tre campate di lunghezza totale di circa 80 metri in cui si è mantenuto l’originale piano di calpestio in legno. Era stato inaugurato il 13 settembre 2013.

Zoe Pederzini