Ruspe alla Metalplast. Due mesi per demolirla

Ruspe e pale meccaniche al lavoro al civico 16 di via Ponte Albano di Sasso Marconi. Da qualche giorno è iniziata la demolizione dei capannoni della Metalplast, la fabbrica di stampaggio di materie plastiche fondata nel 1958 da Oliviero Mazzoli e che per anni ha sfornato componenti per le carrozzine della Giordani che stava a San Biagio della vicina Casalecchio. Una storia industriale chiusa da tempo.

Dopo anni di abbandono, i capannoni della Metalplast lasceranno il posto alle aule della nuova scuola media di Sasso, a un auditorium, alla nuova biblioteca, oltre a parcheggi e spazi verdi per la scuola. Una svolta attesa da anni e che, di sicuro, porterà a una riqualificazione del centro di Sasso e a un rilancio della cittadina marconiana. "Il progetto – è l’annuncio lanciato dal sindaco Roberto Parmeggiani con un video sul canale YouTube del Comune – prevede la riqualificazione di quest’area industriale dismessa da anni". Ed ecco cosa si troveranno davanti i sassesi nei prossimi mesi.

"Dopo la demolizione del vecchio fabbricato industriale – prosegue il sindaco Parmeggiani – si procederà alla costruzione di un nuovo edificio scolastico che ospiterà la scuola media del capoluogo, gli uffici scolastici, un auditorium e una biblioteca. Le operazioni sono divise in due fasi: entro fine febbraio si concluderanno gli interventi necessari per sgomberare l’area di sedime su cui sorgerà il nuovo edificio scolastico, finanziato con fondi europei e comunali, entro aprile verrà smantellato l’intero comparto. Terminata la prima parte di interventi, a marzo potranno infatti partire i lavori di costruzione della struttura destinata a ospitare le nuove scuole medie del capoluogo. Come previsto dai progetti finanziati con fondi Pnrr, come questo intervento, contestualmente alla realizzazione del nuovo edificio scolastico verrà demolita l’attuale scuola media di via Porrettana".

Importanti le cifre che saranno investite sulla ex Metalplast. "L’intervento – rivela il sindaco – ha un costo complessivo di 11 milioni di euro. Per la precisione: 11 milioni e 347.530 euro. Di questi, 8 milioni e 684.400 euro sono fondi Pnrr, 868.440 fondi provenienti dal Fondo Opere Indifferibili del Ministero delle Infrastrutture e un milione e 794.690 da fondi di Autostrade per l’Italia". Si trasforma il centro di Sasso Marconi. "Questa riqualificazione – insiste Parmeggiani – non finisce con la realizzazione della scuola. Sarà completata con altri interventi tra cui il progetto ’La Città e il Fiume’ che, proprio di fronte alla Metalplast, coinvolgerà una vasta zona in sinistra Reno che va dal cimitero di San Lorenzo a Ponte Albano e al Ponte Da Vinci".

Nicodemo Mele