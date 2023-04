Ruspe in città, il calendario Raffica di chiusure in centro

È partita due giorni fa una nuova settimana di cantieri in città, con alcuni appena avviati e altri che proseguono da tempo. Ecco una carrellata di tutti i lavori che i bolognesi troveranno per strada, ancora, in questi giorni.

In vicolo Otto Colonne domani, all’altezza del civico 14, la strada sarà chiusa per lavori edili tra le 9.30 e le 16. Entrata e uscita dei veicoli autorizzati lato Via dell’Abbadia, o lato Via delle Lame, in senso unico alternato. In via Persicetana Vecchia invece, da oggi, tra via della Salute e via due Portoni ci sarà la strada chiusa con istituzione di percorso ciclo-pedonale protetto a fianco del cantiere, per lavori sulla rete idrica Hera. Termine previsto: 26 maggio.

In via della Manifattura, invece, chiusura all’ingresso dell’area del parcheggio su via Ferrarese per lavori di realizzazione del Tecnopolo. Termine previsto: 31 dicembre. Piazza Roosevelt-via della Zecca, modifica della circolazione per i lavori di risanamento ai muri esterni del palazzo sede della Prefettura, con sospensione temporanea del telecontrollo su via Ugo Bassi solo per i transiti in uscita. Termine previsto: 30 aprile. In via Tanari Vecchia, invece, chiusura in corrispondenza del civico 7, ogni martedì, nelle fasce orarie 9-12.30 e 15-16.30, per lavori di ricostruzioni a seguito di edificio demolito. Termine previsto: 30 giugno.

Diverse le interruzioni per lavori in via Emilia Ponente. Dall’incrocio con via Caravaggio al civico 30 è presente un restringimento della carreggiata con mantenimento di una corsia in direzione centro e due corsie in direzione periferia, mentre Via Oslavia è chiusa fino al 5 maggio all’incrocio con via Emilia Ponente con entrata e uscita da via Monterumici, per lavori Hera di ampliamento della rete di teleriscaldamento. Termine previsto: 15 maggio. Mentre all’altezza dei i civici 158 - 162 - 164 (area mercato Santa Viola) c’è il divieto di transito veicolare eccetto mezzi di cantiere, mezzi operatori commerciali mercato rionale e mercato coperto (compatibilmente con le lavorazioni) e deviazioni dei percorsi pedonali su itinerari alternativi, per i lavori di riqualificazione del Parcheggio ‘ex Panigal’. Termine previsto 30 giugno. Infine, tra i civici 451 - 459, presente un restringimento della carreggiata stradale con il mantenimento di una corsia per il transito veicolare e istituzione di senso unico alternato per i lavori di riqualificazione del ponte ferroviario. Termine previsto 30 giugno. In via San Donato invece, sulla carreggiata direzione centro, da circa 30 metri prima del cavalcavia dell’autostrada A 4 a circa 30 metri dopo, c’è già un restringimento di carreggiata da due a una corsia con chiusura di quella di destra per lavori di manutenzione straordinaria di società Autostrade. Anche in questo caso il termine previsto è quello del 30 giugno.