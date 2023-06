Russell Crowe canta per gli sfollati "A loro andrà l’incasso del mio show"

Russell Crowe, 59 anni, devolverà alle popolazioni alluvionate dell’Emilia-Romagna l’incasso del suo concerto a Bologna del prossimo 27 giugno. Lo ha annunciato lo stesso attore neozelandese con un tweet.

Crowe e la sua band ’The Gentleman Barbers’ si esibiranno al Teatro Comunale Nouveau del capoluogo emiliano per l’unica data italiana del tour ’Indoor Garden Party’, che ha preso il via il 9 maggio scorso in Australia (biglietti acquistabili su Vivaticket).

L’iniziativa del premio oscar (era il protagonista de ’Il Gladiatore’ di Ridley Scott, nel 2001) arriva dopo le polemiche che accompagnarono Bruce Springsteen. Il Boss, infatti, cantò a Ferrara dopo appena 48 ore dall’alluvione in Romagna e sul palco non fece neppure un accenno a quel dramma. Un silenzio che ha fatto discutere, provocando molte polemiche tra i fans.

Il concerto di Crowe è organizzato dalla Genoma Films di Paolo Rossi Pisu, figlio dell’attore Raffaele, scomparso nel 2019. Il divo è voce e chitarra della band: un lato inedito ma non certo nuovo per l’artista. Per Russell Crowe, infatti, la musica non è certo un amore recente: fin dagli anni Ottanta l’attore ha affiancato la passione per la settima arte - che gli ha dato grandi soddisfazioni - a quella per le sette note che, dice "è in grado di alleviare i miei dolori".

Lo show bolognese sarà anche l’apertura ufficiale del Terraviva Film festival, dedicato al cinema migrante e ai temi dell’inclusione, dell’ambiente e della sostenibilità che in autunno avrà la sua quarta edizione promossa da Genoma Films e l’Associazione Amici di Giana.

Per lanciare la manifestazione e celebrare la sua presenza in Italia Russel Crowe riceverà il Terraviva Award, un riconoscimento per il suo costante e continuo impegno nella lotta al cambiamento climatico. Più volte, infatti, l’attore si è espresso per spingere i governanti a muoversi di fronte ai disastri provocati, in parte, dal cambiamento del clima: Crowe ha vissuto da vicino, ad esempio, la devastazione degli incendi che da alcuni anni affligge periodicamente la sua Australia.