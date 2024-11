Iniziativa filorussa a Villa Paradiso, nuova diffida per la casa di quartiere a Bologna

Bologna, 29 novembre 2024 – Nuova diffida per Villa Paradiso, la casa di quartiere in via Emilia Levante, da parte del comune di Bologna.

La decisione è stata presa in seguito all’iniziativa “Russia Corea Popolare. Una lunga storia di amicizia” prevista in quello spazio per sabato 30 novembre.

Palazzo d’Accursio infatti ribadisce che, trattandosi di uno spazio destinato a questioni sociali e culturali, è inaccettabile che sia usato per ospitare attività di propaganda. Inoltre fa sapere che se non verrà rispettata tale diffida, verranno presi ulteriori provvedimenti.

Non è la prima volta che Villa Paradiso è al centro di polemiche di questo tipo. Infatti anche a gennaio 2024, era stata annullata la proiezione del film filo Cremlino “Il Testimone”.

Anche in quell’occasione, il comune di Bologna, appena appreso dai social network della riproduzione della pellicola anti-Ucraina, aveva convocato Maurizio Sicuro, presidente di Villa Paradiso, reputando inaccettabile l’attività di propaganda filo russa in uno spazio del genere, chiedendo ai responsabili di annullare l’evento.