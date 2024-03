Russo in campo: "Puntiamo sulla sicurezza"

Il primo candidato sindaco a San Giorgio di Piano è Riccardo Russo, civico appoggiato da Lega e FI, e dalla Democrazia cristiana. Classe 1969, è sposato da 25 anni e da 31 svolge la professione di assicuratore. La sua corsa non sarà però sostenuta da Fratelli d’Italia, che appoggerà un altro candidato che sarà ufficializzato nei prossimi giorni.

Perché si candida?

"Per dare una svolta all’amministrazione di San Giorgio, da troppo tempo ferma e impastata – risponde Russo –. La nostra è una proposta aperta al dialogo con tutti. Abbiamo ben presente il sempre valido pensiero di Machiavelli: ‘Deve essere ricordato che nulla è più difficile da pianificare, più dubbio a succedere e più pericoloso da gestire che la creazione di un nuovo sistema’".

Quali i primi obiettivi in caso di vittoria?

"Voglio lavorare sulla sicurezza. Sono diversi gli episodi criminosi, anche violenti, che hanno interessato il nostro territorio. Prima di tutto aumentare il presidio per mezzo degli agenti della polizia locale. Nelle zone più critiche l’uso di sistemi di videosorveglianza. Fare patti di collaborazione per rilanciare le zone più isolate anche con misure di favore per i commercianti disposti a investire per presidiare con il proprio esercizio il nostro territorio".

Quali saranno i punti più salienti del suo programma?

"Essere sindaco di un piccolo comune rappresenta una sfida appassionante e al contempo impegnativa. Siamo un piccolo comune, ma dobbiamo essere fieri della nostra identità che va rilanciata e affermata. In primo luogo faciliteremo le iniziative per società nuove e innovative nell’ambito del territorio comunale, aiuteremo le aziende del piccolo commercio e rimetteremo al centro la famiglia, con misure a favore della natalità, per conciliare vita e lavoro".

"Lo scopo è ridare corpo al senso di comunità – così in una nota congiunta Cristiano Di Martino (vicesegretario Lega) e Alfredo Cionfoli (segretario della Sezione Lega) Nicola Stanzani (segretario provinciale FI) Morris Battistini (vice segretario provinciale Forza Italia) e Giuseppe Spaccanica (Democrazia Cristiana) –. L’asticella è alta certamente e l’eredità lasciata dalla passata amministrazione non aiuta ma con la squadra di Russo si porterà San Giorgio nel futuro con maggiore ottimismo".

Zoe Pederzini