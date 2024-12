RV Venturoli punta sulla pasta di sorgo

"I frumenti ibridi di RV Venturoli garantiscono sempre un reddito all’agricoltore grazie a produzioni superiori, in ogni ambiente e terreno, dal 10 al 20% rispetto alle varietà di frumento convenzionale. Gli agricoltori che seminano ormai da anni frumento ibrido lo hanno confermato nel corso di un convegno organizzato da RV Venturoli", spiega un comunicato dell’azienda bolognese che vende e commercializza sementi e frumenti ibridi di sorgo da granella, soia, mais, girasole e orzo. RV Venturoli ha presentato anche la pasta di sorgo che produce attraverso un controllo mirato della filiera. Oggi il sorgo è considerata una delle piante che raggiungono elevate produzioni di alta qualità nutrizionale, anche in presenza dei cambiamenti climatici. "È un cereale – dice la nota – dalle molteplici proprietà benefiche per la salute: contiene composti bioattivi che esercitano una attività antinfiammatoria, regolano i livelli di zucchero nel sangue e abbassano il livello di colesterolo". In foto, Gabriele Gasbarrini della RV Venturoli.