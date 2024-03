Ryanair mette le ali per l’estate : "Bologna, nuove rotte e più voli"

Tratte nazionali e internazionali, capaci di connettere ancora di più Bologna con il mondo. L’aeroporto Marconi cementa ulteriormente la partnership ormai storica con Ryanair, che per la stagione estiva 2024 ha previsto un piano operativo di notevole portata, che conta anche delle interessanti new entry tra le destinazioni. In totale sono 65 le rotte previste da e per Bologna, comprendendo tre novità tra le destinazioni, ovvero Olbia, Reggio Calabria e Tirana. Tre significative mete, che nutrono il legame con il sud dell’Italia e con l’estero. "Connettiamo Bologna con il mondo, anche con tre rotte nuove, di cui due domestiche e una internazionale, quella di Tirana, che abbiamo deciso di estendere anche nel periodo estivo – commenta Mauro Bolla, country manager di Ryanair per l’Italia e il Mediterraneo orientale –. Questa tratta è andata così bene che abbiamo accresciuto le frequenze da sette al doppio giornaliero. Parliamo poi di 65 destinazioni per e da Bologna: un’operazione in crescita, con tanta offerta domestica e di turismo outbound e inbound". Ma non si tratta soltanto di destinazioni, perché Ryanair baserà ben undici aerei nella cittadella dell’aeroporto. Un investimento di enorme portata, dal valore di 1,1 miliardi di dollari, che permetterà di sostenere 3.500 posti di lavoro, includendone 330 ben retribuiti per piloti, personale di cabina e ingegneri. E inoltre la compagnia aerea numero uno in Europa e in Italia aumenterà anche le frequenze settimanali dei voli su più di dieci rotte. Un progetto ambizioso, reso possibile grazie al forte rapporto con l’aeroporto Marconi. "Da tanti anni sviluppiamo questo rapporto, e questa è una stagione interessante, nella quale saremo impegnati a garantire una connettività importante per Bologna e un incoming turistico per la città e per il territorio della regione – spiega Nazareno Ventola, amministratore delegato dell’AdB –. Contiamo tante destinazioni nazionali e internazionali, come le tre nuove rotte". In più, Ryanair festeggia 45 milioni di passeggeri trasportati dall’inizio del rapporto col Marconi. Per l’occasione, Ryanair ha lanciato una promozione valida per tre giorni con tariffe a partire da 21,99 euro disponibile già da ieri sul sito della compagnia aerea. "Un asset importante per l’aeroporto e per il territorio – conclude Antonello Bonolis, direttore business aviation e comunicazione del Marconi –, che consente ai cittadini bolognesi e degli altri territori di trovare più di 60 destinazioni da raggiungere. Possiamo così attrarre turisti e persone che vengono qui per lavorare. Ryanair è un asset centrale nella strategia di crescita e l’aerporto è un volano per l’economia, perché ci connette al mondo: l’economia è legata con la mobilità".