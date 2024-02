Ryanair vola a Reggio Calabria: nuova rotta da Bologna per l’estate

Bologna, 15 febbraio 2024 – Ryanair annuncia la nuova rotta da Bologna a Reggio Calabria. La nuova rotta dell’estate 2024 avrà cinque frequenze settimanali e partirà il 25 aprile.

I bolognesi potranno quindi prenotare una vacanza estiva anche verso questa nuova, entusiasmante rotta beneficiando delle tariffe low cost.

Dara Brady di Ryanair: “Siamo lieti di offrire ancora più scelta e valore ai nostri clienti bolognesi con l’aggiunta di questa nuova rotta per Reggio Calabria al nostro operativo summer ‘24, offrendo ancora più scelta per le vacanze estive. Non vediamo l’ora di accogliere i clienti a bordo dei nostri voli da e per Bologna quest’estate”