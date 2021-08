Bologna, 26 agosto 2021 - Stoccolma, Norimberga, Santiago di Compostela, Saragozza, Agadir e Fez: sono queste le sei nuove destinazioni che si potranno raggiungere dall'aeroporto di Bologna con Ryanair. Le nuove rotte saranno varate quest'inverno con due voli settimanali per ognuna. "Abbiamo lanciato un'offerta speciale, con tariffe a partire da 19,99 euro per viaggi su tutte le rotte invernali - che su Bologna sono 63, con oltre 290 voli settimanali - fino alla fine di marzo 2022, prenotabili fino a sabato" spiega Eddie Wilson, amministratore delegato di Ryanair.

"Abbiamo già investito otto miliardi di dollari in Italia, e siamo disposti ad investirne altri quattro se verrà tolta l'addizionale comunale, che è un disincentivo agli investimenti" prosegue. Questo nuovo investimento della compagnia aerea - gli fa eco Nazareno Ventola, amministratore delegato dell'aeroporto Marconi - rappresenta la prova tangibile dell'attrattività del nostro aeroporto e del suo bacino d'utenza, pur in una fase complessa per il settore".