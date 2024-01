Sabato sera in bus. Nuovo collegamento

Nuovi collegamenti con Bologna per il Saturday Night Bus della Bassa. Lo storico servizio del "Saturday Night Bus", che da anni collega il capoluogo con i comuni di Castenaso, Budrio, Molinella e Medicina, il sabato sera si rinnova e apre nuove possibilità agli utenti. A inizio anni 2000 i quattro comuni della provincia, pensando alla sicurezza dei giovani che escono e si spostano per divertimento in gruppo con conseguenze a volte drammatiche, hanno deciso di convenzionarsi per pagare un collegamento notturno il sabato sera con il capoluogo. Nell’autunno 2023 si è presentata una novità: la storica convenzione è stata superata da un progetto a costo zero per i territori, grazie alla richiesta dei sindaci coinvolti.

Alle corse del sabato sera si sono aggiunte quelle del venerdì e la linea notturna è diventata a tutti gli effetti un allungamento orario dei bus sostitutivi del treno, già operativi per i lavori di interramento della linea ferroviaria da Bologna Roveri e che toccano i territori di Castenaso, Budrio, Mezzolara e Molinella. La priorità è quindi diventata quella di coinvolgere nuovamente Medicina che, anche a seguito del crollo del ponte della Motta, vedeva allungarsi in maniera consistente i tempi di arrivo. Da gennaio, la linea Tper 242 effettua un nuovo servizio che passa lungo la via San Vitale nei territori dei comuni Castenaso, Budrio e termina a Medicina, rappresentando un’importante opportunità soprattutto per i cittadini delle frazioni in precedenza tagliati fuori, grazie alle soste a Villanova, Prunaro e Fossatone. Più possibilità e più sicurezza, dunque, anche per chi abita in provincia.

z. p.