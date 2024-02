Sabato tutti da Sabatini, oh Ye!

Gennasi

RISTORANTI / 1

Sabato, in anticipo sui tempi previsti, riapre Bertino, il locale classe 1957 semidistrutto da un incendio il 3 novembre scorso. I fratelli Claudia e Stefano, i titolari, invitano la cittadinanza a un rinfresco dalle 17 alle 20 di venerdì. E rassicurano: "Non siamo affatto bolliti". RISTORANTI / 2

La Trattoria Monari, a Medelana di Marzabotto, compie 108 anni. Dal baratto alle crescentine, dalle tagliatelle alla briscola-tressette. Cento di questi contorni.

CAAB

Riaperta la vendita al pubblico di frutta e verdura, in cassette, il mercoledì e il venerdì dalle 7,30 alle 9. Si tratta dei prodotti di quindici operatori provenienti da tutta Italia, diecimila varietà per 240mila tonnellate l’anno. La grande freschezza.

CENTERGROSS

Oggi alle 18,30, all’Arena del Sole, quarta edizione di ‘Summer in Italy’, la sfilata delle collezioni pronto moda di sette marchi per la primavera-estate. Bolognesi do it better.

ALLA BOLOGNINA

Entro domenica privati e associazioni, imprese ed enti possono aderire alla ‘programmazione condivisa’ indetta dal Comune per la gestione dell’ippodromo Arcoveggio dopo il 30 giugno 2025, quando scadrà la concessione alla HippoGroup Cesenate. A caval domato…

IN MEMORIAM

Qualche anno fa un collaboratore mandò al giornale un articolo in cui scriveva che l’illustre Tal dei Tali era stato accolto in un club di tifosi rossoblu’ da un "enorme sbrozzo" di applausi. Ovviamente, il testo venne corretto dal redattore di turno. In effetti, quell’enorme non ci stava proprio.