Sabedine è scomparso in pieno centro, la famiglia: “Ha bisogno di noi, aiutateci a trovarlo”

Bologna, 19 settembre 2025 – Sabedine Gashi, nato a Bologna il 19 aprile 1996 e residente in via Albani si è allontanato ieri mentre passeggiava in via Indipendenza insieme alla mamma.

È un ragazzo fragile (ha un lieve ritardo cognitivo e attacchi psicotici), non è assolutamente aggressivo ma molto timido e schivo. Ha paura delle divise e in generale non parla con chi non conosce, per cui va approcciato con cautela.

È alto 180, capelli castani corti, occhi azzurri, corporatura media, indossa jeans blu, felpa, blu, maglia verde, scarpe blu con strisce bianche. È già stato attivato il piano ricerca persone scomparse con coinvolgimento delle Ffoo e della protezione civile.

Oltre alla zona intorno a casa, frequenta il centro storico, in particolare via Indipendenza, Mille, Pratello, il parco del Velodromo, Giardino 11 settembre, via Saffi, Paladozza. Chi avesse sue notizie può chiamare la sorella Merita Gashi al 3883544287.