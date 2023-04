Sabin e Copernico occupati, i raid Sassi e bottiglie contro l’ingresso Esterni tentano di sfondare la porta

di Federica Gieri Samoggia

e Federica Orlandi

Sono arrivati in blocco: una ventina di ragazzi si para davanti al liceo Sabin, occupato. Almeno dieci di questi, cappucci e berretti ben calati sulla testa, all’improvviso scavalcano i cancelli chiusi all’ingresso del liceo su via Matteotti e si scagliano contro le porte a vetri dell’istituto, tentando di sfondarle a calci. Sembra un’onda. Fuggi fuggi generale: i liceali in cortile scappano, qualcuno si prende un calcio. Nulla di grave. Velocissimi gli studenti si serrano dentro l’edificio, sprangano le porte e costruiscono una barricata. Volano per aria, nel frattempo, sassi, cocci di bottiglia, uova. Ma le porte di vetro antisfondamento reggono, solo due vetri sono danneggiati: si vede bene il punto in cui un calcio ne ha colpito uno, con la ragnatela di crepe tutt’attorno.

Gli studenti all’interno della scuola occupata sono al sicuro, i blitz durano poco. Gli intrusi, ben presto, capiscono di non avere speranza di entrare e se ne vanno, scavalcando con agilità il cancello e svanendo in fretta come sono venuti. Nessun ferito, le due porte a vetri danneggiate, ma non rotte, nessun mezzo parcheggiato nel cortile sfregiato. Il bilancio non è drammatico come potrebbe. Il tutto dura circa un minuto ed è ripreso dai telefonini di alcuni studenti affacciati alle finestre, che commentano la scena, terrorizzati che gli esterni riescano a fare irruzione. "Qualcuno chiami la polizia", grida una ragazza. Detto fatto: arriva la Digos in men che non si dica. I video (uno dei quali visibile sul nostro sito ilrestodelcarlino.itbologna) vengono acquisiti, ora le forze dell’ordine sono al lavoro per identificare gli autori del tentativo di "sfondamento". Il primo assalto è delle 22.30 di venerdì, ma i liceali raccontano di più attacchi, che si sarebbero susseguiti fin verso l’una. La Digos è intervenuta attorno a mezzanotte.

Appena avvisato dell’accaduto, Daniele Ruscigno, delegato alla Scuola della Città metropolitana, spedisce i suoi tecnici ad analizzare il danno. "Valuteremo se riparare o sostituire il vetro, ma lunedì (domani, ndr) il Sabin riapre", assicura. Questo mentre la preside Rossella Fabbri si prepara a sporgere denuncia.

Non finisce qui. Un tentativo simile, attorno a mezzanotte e mezza dello stesso giorno, avviene poi al liceo Copernico, a sua volta occupato. L’edificio principale, articolato in vari blocchi con ingressi indipendenti, è buio. Allora gli ignoti – con tutta probabilità lo stesso gruppo dell’assalto al Sabin – si dirigono verso l’unica luce visibile, quella della palestra. Di cui prendono a calci con violenza la porta (blindata). Gli occupanti si spaventano, naturalmente non aprono e tutto finisce lì. Nessun danno, neppure alla porta questa volta. Un simile tentativo di intrusione, si apprende, era avvenuto anche la sera precedente, con le stesse dinamiche. Ma la preside Fernanda Vaccari, per tutelare l’incolumità dei suoi ragazzi, si era inventata un escamotage logistico, facendo abbandonare ai liceali l’edificio principale, la sera, per trasferirli nella palestra sull’altro lato della strada, spazio con meno ingressi e perciò più facile da gestire. Il resto della scuola era invece regolarmente sigillato e dotato di allarme.

Alcuni ragazzi del Sabin sono stati sentiti dalla Digos al momento dell’intervento: non avrebbero riconosciuto gli assalitori, che con ogni probabilità non frequentano né il Sabin né il Copernico, ma forse un altro istituto cittadino, dato che dimostrano un’età da scuola superiore. Dalle prime ipotesi, si esclude che si sia trattato di una spedizione di matrice politica od organizzata da qualche collettivo o da un gruppo studentesco organizzato. Insomma, sarebbero stati dei teppisti con cattive intenzioni.

Ora, l’obiettivo sarà anche quello di fare prevenzione nelle classi, per spiegare ai ragazzi i rischi che si corrono durante le occupazioni (illegali): se gli aggressori fossero stati più organizzati e se fossero riusciti a entrare, le conseguenze sarebbero potute essere ben più serie, e qualcuno si sarebbe anche potuto fare del male.