Sabin e Luxemburg aprono le loro porte anche al pomeriggio

Liceo Sabin e Iis Luxemburg aprono le porte di via Dalla Volta e di via Matteotti al pomeriggio per molteplici attività: dai compiti allo studio assistito, passando per l’educazione alla salute e all’ambiente, alla musica e ai corsi di uncinetto.

"Grazie ai fondi Pnrr per l’antidispersione – spiega la preside dell’Iis Luxemburg, Alessandra Canepa – parte il nostro ‘doposcuola’ con la possibilità di aiuto-compiti".

Attività che va ad integrarsi ai corsi pomeridiani di potenziamento in italiano e matematica, L2-Italiano per stranieri, corsi per Dsa e Bes linguistici. Al liceo Sabin, grazie ai fondi del Comune e in collaborazione con la Croce Rossa, i pomeriggi open sono martedì e giovedì. "C’è un’aula-studio dove gli studenti più grandi affiancano quelli più piccoli", racconta la preside del liceo Sabin, Rossella Fabbri. La prenotazione delle lezioni extra avviene on line: lì si incontra la domanda dei piccoli con l’offerta dei grandi. Non mancano poi la musica, il teatro, i corsi di uncinetto ("Piacciono moltissimo") e i progetti ambientali o di educazione alla salute tenuti dalla Cri. "Volevamo che i nostri studenti potessero avere un posto sicuro in cui trovarsi sia per studiare sia per socializzare".

f. g. s.