Sabina Guzzanti, ironia e libertà

Nuovo tour per Sabina Guzzanti che domani alle 21 sarà al Teatro Duse con il suo monologo ‘Liberidì Liberidà’, occasione per l’attrice per esprimere le proprie posizioni sulla libertà del pensiero, tema che le è molto caro. Con il suo inconfondibile stile che mescola ironia tagliente e critica sociale, Guzzanti invita gli spettatori a riflettere su cosa significhi essere veramente liberi in un’epoca di grandi incertezze. Da sempre in prima linea nel mettere sotto accusa il potere e la classe dirigente nazionale, voce scomoda e per questo spesso criticata, Sabina Guzzanti, torna a incontrare il suo pubblico con un monologo essenziale e, come sempre, corrosivo.