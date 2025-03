‘Sabrina e le altre’ sul palco dell’Arci . In scena le storie di donne lavoratrici

Mercoledì alle 20,30, al circolo Arci "Ex Stazione", è in programma uno spettacolo sul ruolo della donna lavoratrice. A trattare l’argomento saranno l’attore Gianni Binelli e l’attrice Maria Antonietta Centoducati in "Sabrina e le altre". Accompagnati al pianoforte da Ovidio Bighi, i due artisti porteranno sul palco uno spaccato sulla società contemporanea, con testimonianze di donne che raccontano le loro illusioni, le sconfitte e la voglia di continuare con ironia e lucidità. Racconti tutti da ascoltare in un fluire di testimonianze molto coinvolgenti. Lo spettacolo è a ingresso libero e gratuito.