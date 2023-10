Sacrario, la Regione:: "Roma fughi i dubbi". FdI: "Nessun taglio"

La discussione sul taglio dei fondi per il sacrario di Marzabotto è arrivata anche sui banchi dell’assemblea legislativa dell’Emilia Romagna. "Abbiamo preso atto della dichiarazione del ministro Crosetto che tali tagli non siano nell’intenzione del governo – ha spiegato il sottosegretario alla Regione Davide Baruffi – e confidiamo che le preoccupazioni espresse dalla sindaca di Marzabotto Valentina Cuppi vengano fugate al più presto da atti conseguenti". Baruffi ha risposto ad una interrogazione in Assemblea legislativa del consigliere del Pd, Massimo Caliandro. "A Marzabotto non c’è soltanto un Sacrario – ha dichiarato Caliandro – c’è lo Stato, c’è la nostra storia, c’è la Costituzione repubblicana e il ministero della Difesa ha deciso di tagliare i diritti di libertà e democrazia". Sulla questione è intervenuta anche la capogruppo di Fratelli d’Italia Marta Evangelisti: "Ci lasciano sgomenti le parole del sottosegretario Baruffi che avvalorano una preoccupazione del tutto infondata. Nella nota chiara e puntuale pervenuta dal ministro Crosetto si dà atto sia del ritardo nell’invio della richiesta da parte del Comune sia del fatto che queste cifre arriveranno puntualmente nel 2024 e anche rivalutate".