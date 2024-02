Sacrati, oggi l’esame sulla salma: "Così si capirà se fu morte naturale"

Sarà oggi l’esame esterno sulla salma di Gilberto Sacrati, all’obitorio della Certosa in cui ancora si trova. La sua famiglia, affiancata dall’avvocato dell’ex patron della Fortitudo, Gabriele Bordoni, ha infatti nominato il consulente medico legale Matteo Tudini affinché valuti le condizioni della salma e possa così chiarire se le cause del decesso sono state naturali o meno. In quest’ultima ipotesi, la relazione dell’esperto finirà dritta in Procura, perché apra un fascicolo e disponga l’autopsia che per il momento il pm Giampiero Nascimbeni, ritenendo il decesso naturale (d’accordo con i sanitari e i carabinieri intervenuti sul posto) non ha trovato necessaria.

Obiettivo dei familiari di Sacrati è fare luce una volta per tutte sulla causa della morte dell’imprenditore, venuto a mancare a 63 anni nella notte tra giovedì e venerdì scorsi nell’appartamento di Casalecchio in cui stava scontando la detenzione domiciliare dopo la condanna per il crac della Effe.

L’imprenditore era da tempo malato, ma alcuni dettagli delle sue ultime ore sono secondo la ex moglie e la figlia poco chiari. In primis la presenza di bicchieri e quadri rotti buttati a terra nella stanza in cui lui si trovava, poi il fatto che non fosse solo, ma in compagnia di una donna (non autorizzata dal giudice a visitarlo). Infine la stessa figlia lo aveva visto poche ore prima del tracollo e lui non aveva lamentato particolari malesseri.

