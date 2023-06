Saggio degli alunni al Futura Festival

Nella sede del Liceo Musicale Lucio Dalla, in via del Riccio 55, domani alle 20.30, si terrà il Futura pop Festival, rassegna di duo e gruppi di studenti ed ex della scuola. I ragazzi eseguiranno un programma musicale di stili e generi diversi, di loro composizione, e scambieranno quattro chiacchiere con esperti produttori e manager della musica. Nato undici anni fa, il Liceo Musicale intitolato a Lucio Dalla e aperto a tutti i generi musicali, classica, jazz, rock, pop, intende costituirsi come risorsa nel territorio per la valorizzazione della creatività giovanile e mette a disposizione di ragazzi e studenti della città i propri mezzi tecnici, progettuali e organizzativi per offrire loro un valido punto di riferimento quanto a spazi e opportunità.