Saggio di balletto al teatro Betti

Femminile singolare stasera alle 21 sul palco del teatro comunale Laura Betti di Casalecchio dove si svolge il saggio-spettacolo del Centro del balletto Endas. Associazione che vanta oltre mezzo secolo di storia, nata per volontà di Lucia Bergamaschi Veggetti che nel 1969 creò un nuovo centro per l’insegnamento della danza anche fuori città. Stasera in scena allieve dai 3 ai 25 anni che parleranno di donne e di tutte le sfaccettature dell’universo femminile. Ospite della serata la scuola di danza Il Cigno diretta da Ornella Verde. Ingresso gratuito su prenotazione e patrocinio del Comune.